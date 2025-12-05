مزارع في غزة يتحدى الاحتلال على بعد 50 مترا من الخط الأصفر (فيديو)

كشف المزارع الفلسطيني خالد حسن أبو غرابة، الذي تقع أرضه على بعد 50 متراً فقط غرب “الخط الأصفر” الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شرقي قطاع غزة، الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في المنطقة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مشدداً على أن الجيش الإسرائيلي لم يدمر فقط المحاصيل بل البنية التحتية الأساسية للحياة.

تدمير البنية التحتية الزراعية

أكد أبو غرابة للجزيرة مباشر، أن الحرب أدت إلى تدمير منزله ومزرعته بالكامل، وفقد حوالي 70 إلى 80 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة. وقال: “كنا نزرع 80 دونماً، والآن لا نستطيع أن نزرع سوى 15 إلى 20 دونماً فقط”.

وشدد المزارع الفلسطيني على أن الإنتاج انخفض بشكل كارثي من حوالي 80 بالمئة إلى ما يتراوح بين 5 و8 بالمئة، لافتاً إلى أن أغلب أراضي المناطق الشرقية مثل أبو العجين وشرق دير البلح صارت غير صالحة.

أزمة المياه والقيود الإسرائيلية

أشار أبو غرابة إلى أن شبكات الري موجودة لكن لا توجد مياه، مما أدى إلى تلف المحاصيل وموت أشجار الزيتون من العطش بسبب ضعف المياه وغياب الكهرباء والطاقة الشمسية التي كانت تستخدم لتشغيل الآبار.

كما أكد أن الاحتلال يمنع دخول المواد الأساسية للزراعة والأدوات الزراعية، والأسمدة، مما يجعل التكاليف باهظة للغاية. وكشف عن تعرض الصوب الزراعية لإطلاق نار متكرر، متسبباً بخسائر تقدر بـ6000 دولار في أغطية النايلون وحدها.

الخيار الوحيد رغم الخطر

ورغم خطورة الاقتراب من “الخط الأصفر” يؤكد أبور غرابة أن البقاء في أرضه والعمل فيها هو الخيار الوحيد.

ولفت إلى أن هذا الدمار الزراعي أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار الخضار والفواكه داخل غزة، ما يضطر السكان للاعتماد بشكل كبير على المنتجات القادمة من الاحتلال.