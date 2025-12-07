فلسطين|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مأساة الطفلة “سيلا” وعائلة شرف تتفاقم.. ومناشدات لعلاجها خارج غزة (فيديو)

مأساة عائلة شرف في قطاع غزة
مدة الفيديو
Published On 7/12/2025
|
آخر تحديث: 08:38 PM (توقيت مكة)

حفظ

وجهت امرأة فلسطينية من قطاع غزة مناشدة عبر قناة الجزيرة مباشر لتسهيل سفر ابنتها “سيلا” للعلاج خارج القطاع.

وتعاني الطفلة سيلا (5 سنوات) من اعوجاجٍ حاد في العمود الفقري، مما أدى إلى انتفاخٍ في البطن يهدّد حياتها.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقالت والدة سيلا إن ابنتها في حاجة ماسة إلى إجراء عدة عمليات جراحية خارج قطاع غزة والحصول على العلاج اللازم قبل أن تتفاقم حالتها وتفقد قدرتها على الوقوف أو الحركة.

مأساة عائلة شرف لم تقف عند مرض سيلا وحسب، فقد أصيب الأب خلال الحرب، فأصبح يعاني من إعاقة دائمة جعلته عاجزا عن العمل وتوفير ما تحتاج إليه الأسرة من مأكل ومشرب.

وأضافت الأم “التكايا أصبحت المصدر الوحيد للحصول على الطعام”.

أما يزن، الابن الأكبر للأسرة، فقالت الأم إنه “يعاني من مرض التوحد، وفي حاجة إلى العلاج من خلال المراكز المتخصّصة التي لا تتوفر بسبب ظروف الحرب”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان