مأساة الطفلة “سيلا” وعائلة شرف تتفاقم.. ومناشدات لعلاجها خارج غزة (فيديو)
Published On 7/12/2025|
آخر تحديث: 08:38 PM (توقيت مكة)
وجهت امرأة فلسطينية من قطاع غزة مناشدة عبر قناة الجزيرة مباشر لتسهيل سفر ابنتها “سيلا” للعلاج خارج القطاع.
وتعاني الطفلة سيلا (5 سنوات) من اعوجاجٍ حاد في العمود الفقري، مما أدى إلى انتفاخٍ في البطن يهدّد حياتها.
وقالت والدة سيلا إن ابنتها في حاجة ماسة إلى إجراء عدة عمليات جراحية خارج قطاع غزة والحصول على العلاج اللازم قبل أن تتفاقم حالتها وتفقد قدرتها على الوقوف أو الحركة.
مأساة عائلة شرف لم تقف عند مرض سيلا وحسب، فقد أصيب الأب خلال الحرب، فأصبح يعاني من إعاقة دائمة جعلته عاجزا عن العمل وتوفير ما تحتاج إليه الأسرة من مأكل ومشرب.
وأضافت الأم “التكايا أصبحت المصدر الوحيد للحصول على الطعام”.
أما يزن، الابن الأكبر للأسرة، فقالت الأم إنه “يعاني من مرض التوحد، وفي حاجة إلى العلاج من خلال المراكز المتخصّصة التي لا تتوفر بسبب ظروف الحرب”.
المصدر: الجزيرة مباشر