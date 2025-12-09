زوجة الشهيد عدنان البرش تطالب بإنهاء احتجاز جثمانه لدى الاحتلال (فيديو)

شهد مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة وقفة احتجاجية نظَّمها أهالي الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسهم عائلة الشهيد الأسير الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، للمطالبة بالإفراج عن جثمانه المحتجز في مقابر الأرقام الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي.

وقالت زوجته، ياسمين البرش، في حديثها لقناة الجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال اعتقلت زوجها مرتين خلال العدوان على غزة، وأفرجت عنه في المرة الأولى، ثم أعادت اعتقاله وقتلته عمدا داخل السجون في المرة الثانية.

وأضافت “منذ الإعلان عن استشهاده في 2 مايو/أيار 2024 ونحن نطالب باسترداد جثمانه لدفنه في مسقط رأسه، لكن الاحتلال يصر على احتجازه”.

وأوضحت ياسمين البرش أن العائلة خاطبت مؤسسات دولية -منها الصليب الأحمر- دون أن تتلقى أي رد، مشيرة إلى “تمييز عنصري” في الإفراج عن الجثامين، إذ يعيد الاحتلال ما يشاء ويحتجز آخرين رغم وساطات عربية وفلسطينية.

كما أشارت إلى أن شهادات أسرى محررين أكدت تعرُّض زوجها للتعذيب قبل قتله، ورأت أن استهدافه جاء لكونه من أبرز جراحي العظام في غزة.

ودعت ياسمين البرش المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للإفراج عن جثمان زوجها وسائر جثامين الشهداء الأسرى، وفتح تحقيق دولي في ظروف استشهادهم داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن “دفن الشهداء في أرض وطنهم حق إنساني لا يجوز المساس به”.