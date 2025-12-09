على أنقاض مدرسة مدمَّرة.. غزة تفتتح “مافي مرمرة” الميدانية لاستقبال أكثر من ألف طالب

افتتحت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم، بالتعاون مع مؤسسة “مافي مرمرة” والمركز التعاوني، مدرسة ميدانية جديدة على أنقاض مدرسة الجليل المدمَّرة في غرب غزة، وسط الخيام وفي ظروف إنسانية وتعليمية صعبة.

وقال مدير التربية والتعليم في غرب غزة “افتتحنا مدرسة ميدانية تستوعب ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة، من التمهيدي حتى الثانوية العامة، لنوفر فرصة التعليم لطلابنا الذين حُرموا منها خلال عامين من حرب الإبادة”.

وأضاف أن الوزارة تسعى لافتتاح مزيد من المدارس الميدانية “بمساعدة المؤسسات المحلية والدولية، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من طلابنا في مناطق متنوعة جغرافيا”.

وأشار إلى أن مديرية غرب غزة تضم حاليا 150 نقطة تعليمية، مقارنة بـ200 نقطة العام الماضي، مطالبا المؤسسات المحلية بتوفير أراضٍ إضافية ودعم إنشاء فصول خيمية في ساحات المدارس المدمَّرة.

من جانبه، أوضح مدير مؤسسة “مافي مرمرة” أن هدف المشروع هو “البداية بإنشاء مدارس أو نقاط تعليمية لمعالجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمدارس الرسمية، وتوفير التعليم للطلاب النازحين الذين فقدوا فرصة التعليم خلال السنتين الماضيين”.

وأضاف “بدأنا الدروس بحضور مدرسين رائعين، وبدأت الأمور تتحسن بشكل جيد، الحمد لله”.

وتطالب وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الداعمة بفتح المعابر وإدخال المستلزمات الدراسية والأخشاب اللازمة لصناعة المقاعد والأثاث، بما يمكّن من إنشاء مزيد من المراكز التعليمية وإعادة الأمل لآلاف الطلبة في غزة الذين حُرموا من الدراسة بسبب الحرب وتدمير البنية التحتية التعليمية.