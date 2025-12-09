مقرر أممي: 1.5 مليون بلا مأوى في غزة.. وإسرائيل تمنع دخول الملاجئ وتواصل “الإبادة البطيئة”

أكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن، بالاكريشنان راجاغوبال، أن نحو 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة بلا مأوى مع اشتداد برد الشتاء، رغم وجود ملاجئ تكفي 1.3 مليون شخص لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خارج القطاع، لكن إسرائيل تمنع دخولها.

وقال كوبال، في مقابلة مع “المسائية” على الجزيرة مباشر، إن المشكلة ليست في نقص الملاجئ أو استحالة توفيرها، بل في أن إسرائيل لا تسمح بإدخال أي شكل من المساعدات، سواء أكانت خياما أم بيوتا متنقلة أم بنية تحتية، رغم موافقتها السابقة على ذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف “الواقع أن شيئا لم يدخل، واتفاق وقف إطلاق النار فشل ولم يتم الالتزام به، وإسرائيل مستمرة في قصف المباني السكنية والمناطق شرق ما يُسمى الخط الأصفر، وتقوم وحدات الهندسة في الجيش الإسرائيلي بهدم المنازل يوميا”.

وشدَّد كوبال على أن “العالم لا يفعل شيئا للضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار”، محملا المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة المسؤولية عن الفشل في إنفاذ الاتفاق، رغم أنها “تقول بكل فخر إنها كانت وراء التوصل إليه”.

وانتقد كوبال صمت المؤسسات الدولية، قائلا إن مجلس الأمن “يجب أن يعمل على إنفاذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دعمه، لكنه لا يعقد أي اجتماعات لمناقشته”، معبّرا عن استغرابه من موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة “بما في ذلك دول الجنوب والدول العربية” التي لا تقوم بفرض تبعات على إسرائيل.

كما جدَّد دعوته إلى إخراج إسرائيل من الأمم المتحدة على غرار ما حدث مع جنوب إفريقيا عام 1974 في عهد الفصل العنصري، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت هجمات من القوات الإسرائيلية على مقر الأونروا في القدس الشرقية “حيث أنزلوا علم الوكالة ورفعوا العلم الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات يجب مواجهتها بإجراءات رادعة.

وطالب كوبال الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بما فيها الولايات المتحدة والحكومات العربية بالدعوة إلى اجتماع طارئ يتبنى إجراءات مباشرة وملزمة، تشمل قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية، وفرض إدخال المساعدات فورا، مؤكدا أن “غياب الإلحاح من أي حكومة يعكس تقاعسا خطيرا أمام معاناة المدنيين في غزة”.