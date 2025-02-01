شاهد: صيحات الهتاف لمحمد الضيف تواكب عملية تسليم الأسرى وسط أجواء احتفالية في غزة

تعالت صيحات الهتاف للشهيد محمد الضيف، قائد أركان كتائب القسام، في شوارع غزة، اليوم السبت، خلال عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين مع تنفيذ المرحلة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وردد المشاركون شعارات تؤكد استمرار النضال، بينها “بطريقنا حتى الوصول لقدسنا مسرى الرسول”، فيما صدحت الحناجر بـ”حط السيف قبال السيف، إحنا رجال محمد ضيف”.

ووسط هذا المشهد، رفرفت الأعلام الفلسطينية، وترددت أصوات التكبير، بينما حمل شبان مجسمات لصواريخ كتائب القسام في إشارة إلى استمرار المقاومة، ومع تقدم سيارات الصليب الأحمر لتسلّم الأسرى الإسرائيليين، علت الأصوات تأكيدًا على المضي قدمًا في الطريق نحو القدس.

وسلّمت كتائب القسام، اليوم، 3 أسرى إسرائيليين للّجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة خان يونس وميناء غزة، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.