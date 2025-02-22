الاحتلال الإسرائيلي يؤجل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من صفقة التبادل (فيديو)

أخَّر الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل اليوم السبت، بعد إطلاق المقاومة سراح 6 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن السلطات تؤخر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين “حتى انتهاء المشاورات الأمنية مساء اليوم”.

وأضافت أنه “مع انتهاء المشاورات الأمنية اليوم، سيُتخذ قرار بشأن المسار المستقبلي واستكمال استعادة المختطفين الموتى”.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر أن الاحتلال قرر تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر غربي رام الله بالضفة الغربية.

وأكد مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس، ناهد الفاخوري، حدوث تأخير وتجاوزات من قِبل الاحتلال الإسرائيلي بشأن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرَّر الإفراج عنهم السبت.

وأوضح الفاخوري أن “الاحتلال اعتدى على الأسرى قبيل الإفراج عنهم، ويحاول التلاعب ببعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم”.

وأشار إلى أن “الاحتلال سيفرج عن 445 أسيرًا ممن اعتقلهم في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إضافة إلى الإفراج عن 41 أسيرًا من معتقلي صفقة شاليط”.

وأبدى الفاخوري استعداد حركته للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل كل الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر أن الاحتلال أجَّل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر إلى الثامنة مساءً بتوقيت القدس.

وحسب المصادر نفسها، فإن سجن عوفر به أسرى الضفة الغربية فقط المزمع الإفراج عنهم.

الأسرى الإسرائيليون يوزعون التحيات والابتسامات على المنصة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/8Lp0q4KkME — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

استعدادات أهالي الأسرى

وقالت شيرين الحمامرة، شقيقة الأسير عز الدين، إنه بعد إبلاغ قوات الاحتلال لهم الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بالإفراج عنه اليوم، استعدوا على الفور، وغادروا منزلهم الساعة الثالثة فجرًا من قرية حوسان في بيت لحم إلى رام الله، حتى يتجاوزوا جميع الحواجز التي يضعها الاحتلال على الطرق.

وأضافت أن قوات الاحتلال تنغص على الأهالي، وتتعمد تأخير وصولهم إلى المنطقة التي سيُفرَج عن الأسرى فيها “من حواجز وبوابات وإغلاقات”.

وأوضحت “للأسف تم تأجيل الإفراج عن الأسرى بشكل تعسفي وبطريقة لا أخلاقية ولا دينية من قِبل المحتل”.

وتابعت “هذا هو الوجه الحقيقي للمحتل، وأنه لا ميعاد له ولا ميثاق ولا عهد”.

وأشارت إلى أن أهالي الأسرى موجودون في منطقة مفتوحة دون تخصيص مكان للنساء أو المرضى وكبار السن وفي أجواء البرد.

وقالت بلقيس، شقيقة الأسير عاطف أبو علي، إنها منذ الساعة الثامنة صباحًا وهي تنتظر في المكان. وشكرت أهالي قطاع غزة، ودعت بالرحمة لشهدائهم، وبالقوة للمقاومة.

وذكر قريب لأحد الأسرى الذي جاء من يطا في الخليل إنه وصل إلى المكان مع صلاة الفجر، وما زال ينتظر حتى الآن خروج الأسرى.