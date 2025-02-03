هيئة فلسطينية تكشف عدد الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية في يناير

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، يوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 2161 اعتداءً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح مؤيد شعبان، رئيس الهيئة، في بيان رسمي، أن “الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه نفذوا خلال يناير الماضي 2161 اعتداء، بينها 1786 اعتداء نفذها الجيش، فيما نفذ المستوطنون 375 اعتداءً”.

وأشار شعبان إلى أن هذه “الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على القرى الفلسطينية، وفرض وقائع على الأرض، بالإضافة إلى إعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار، والاستيلاء على الممتلكات، وفرض إغلاقات وحواجز تقطع أوصال الجغرافيا الفلسطينية”.

كما كشف شعبان أن “المستوطنين حاولوا إقامة 10 بؤر استيطانية جديدة، غالبيتها ذات طابع زراعي ورعوي، في مناطق طوباس ونابلس وقلقيلية ورام الله وبيت لحم”.

وأضاف أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 262 دونمًا من أراضي المواطنين في شمال القدس المحتلة”.

وذكر البيان أن “الجيش الإسرائيلي نفذ حوالي 76 عملية هدم طالت 126 منشأة، منها 74 منزلًا مأهولًا و4 غير مأهولين، بالإضافة إلى 29 منشأة زراعية”.

وأكد أن “السلطات الإسرائيلية تعمل على إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية عبر 912 حاجزًا وبوابة عسكرية”.

وقال شعبان: “دولة الاحتلال باتت تتفنن في اختراع أسباب قهر الفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى جحيم وعذاب مستمر، وذلك نتيجة لتوقف العالم عن كونه حارسًا لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “منهجية الإغلاق الشامل للجغرافيا الفلسطينية من خلال الحواجز والبوابات العسكرية وجدار الفصل العنصري، لم يكن الهدف منها التحكم في حركة الفلسطينيين فقط، بل إعادة تشكيل الجغرافيا بما يتوافق مع أهواء المحتل، وتحويل الضفة الغربية بما فيها القدس إلى معازل وكانتونات ضيقة، طاردة للعيش والسكن”.

يشار إلى أنه مع بدء حرب الإبادة على غزة، كثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية؛ مما أدى إلى استشهاد أكثر من 900 فلسطيني وإصابة حوالي 6700 آخرين واعتقال 14300، وفقًا لمعطيات رسمية فلسطينية.