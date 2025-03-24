شاهد: دوي صفارات الإنذار وسط إسرائيل وهلع بين المستوطنين بسبب صاروخ من اليمن

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق عدة في وسط إسرائيل، مساء اليوم الاثنين، بعد وصول صاروخ أُطلق من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض الصاروخ “قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي”، لكن لقطات مصورة أظهرت عمليات اعتراض في وسط إسرائيل.

سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخًا أطلق من اليمن قبل ان يخترق الاجواء الاسرائيلية https://t.co/xI7aG4y6zg — كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) March 24, 2025

وذكر الجيش أنه نفذ عمليات اعتراض عقب إنذارات دوت في منطقة غلاف غزة في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، لكنه أشار إلى أنها كانت لصاروخ أُطلق من قطاع غزة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه “في الساعة الأخيرة، جرى تفعيل صفارات الإنذار في منطقة القدس. وردت تقارير عن سقوط أجزاء من ذخائر في منطقة بيت شيمش، مما أسفر حتى الآن عن أضرار طفيفة فقط دون وقوع إصابات بشرية”.

وأضافت “تعمل الشرطة وخبراء المتفجرات حاليًّا على عزل المواقع وإجراء عمليات مسح لإزالة أي خطر إضافي. نطلب من الجمهور الابتعاد عن مواقع السقوط والامتثال لتعليمات الشرطة في الميدان”.

🚨 Pour la deuxième fois aujourd’hui, des millions d’Israéliens courent se mettre à l’abri alors que les sirènes retentissent à travers Israël après le lancement d’un missile depuis le Yémen 🚨 pic.twitter.com/UqfjC0cHd5 — Tsahal (@Tsahal_IDF) March 24, 2025

من جانبه، قال زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان على حسابه بمنصة إكس “عادت الصواريخ من اليمن، وعادت القذائف من القطاع. وما زال المخطوفون في غزة. نتنياهو ضعيف في الأمن. مرارًا وتكرارًا. من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا”.

חזרו הטילים מתימן, חזרו הרקטות מהרצועה. והחטופים עדיין בעזה. נתניהו חלש בביטחון. שוב ושוב. אפשר אחרת. — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) March 24, 2025

وأظهرت لقطات متداولة لحظات هلع وهروب إسرائيليين للاحتماء بالملاجئ أثناء دوي صفارات الإنذار، بينما أظهرت صور أخرى لحظات الرعب التي انتابت إسرائيليين خلال حفل زفاف تزامن مع عمليات اعتراض الصواريخ ودوي الصفارات.