نعي واسع لمراسل الجزيرة مباشر حسام شبات بعد استشهاده في قصف للاحتلال

نعت هيئات فلسطينية وشخصيات دولية مراسل الجزيرة مباشر الزميل حسام شبات، الذي استشهد ظهر اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين تهدف إلى إرهابهم وثنيهم عن نقل الحقيقة.

وطالبت حماس المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية بحماية الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

من جانبها، أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) استشهاد الصحفي محمد منصور، مراسل قناة “فلسطين اليوم” الفضائية، جراء قصف الطائرات الحربية لمنزلة في مدينة خان يونس ظهر اليوم، واستشهاد حسام شبات، مراسل قناة الجزيرة مباشر في شمال غزة، بقصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامه بعمله قرب محطة حمودة في بيت لاهيا.

وقالت “حشد” في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف الصحفيين لمنعهم من الاضطلاع بدورهم في توثيق وفضح جرائم الإبادة الجماعية، وحجب التغطية الإعلامية.

ونعت “لجان المقاومة في فلسطين” الصحفيَّين الشهيدين حسام شبات ومحمد منصور، قائلة إن “قتل واستهداف الصحفيين بات سياسة صهيونية ممنهجة بهدف طمس الحقيقة، وجريمة حرب”.

بدورها، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إنها تدين “بأشد العبارات الجريمة النكراء” التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق حسام شبات ومحمد منصور.

وأضافت أن “هذه الجريمة ليست حدثًا عابرًا أو استثناءً، بل هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال لتصفية الصحفيين الفلسطينيين الذين باتوا هدفًا مباشراً لآلة القتل الإسرائيلية، فقط لأنهم يقومون بواجبهم في نقل الحقيقة”.

من ناحية أخرى، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى “إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة“.

وغردت وزيرة التعليم القطرية، لولوة الخاطر، على حسابها على موقع إكس قائلة “حسام شبات، صحفي شاب من غزة، قُتل مؤخرًا على يد الاحتلال الإسرائيلي، جريمته كانت الصحافة”.

Hussam Shabbat, a young journalist from Gaza, just got killed by Israeli occupation, his #CRIME was #JOURNALISM.

You will not see world leaders rally for freedom of speech like in #CharlieHebdo simply because the victim is Palestinian and the criminal is Israel; the sacred… https://t.co/BAAJjCxDrE pic.twitter.com/UXxlsM36Zg

— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) March 24, 2025