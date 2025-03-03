هكذا علق جمهور الجزيرة مباشر على قرار نتنياهو إغلاق المعابر ووقف دخول البضائع إلى غزة ( فيديو)

اتهم متابعون للجزيرة مباشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام سياسة الحصار والتجويع سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، معتبرين أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولات الضغط على المقاومة الفلسطينية وسكان قطاع غزة.

وفي مقاطع مصورة أرسلها المشاركون إلى الخط الساخن للقناة، قالوا إن إغلاق المعابر وتحكُّم الاحتلال في دخول البضائع والإمدادات يُظهر مساعي نتنياهو لفرض شروطه على الفلسطينيين، لكنهم أكدوا أن هذه الاستراتيجية ستفشل، مشيرين إلى أن “ما لم يتمكن الاحتلال من تحقيقه في ميادين القتال، لن يحققه عبر الابتزاز السياسي”.

وأعرب المشاركون عن استنكارهم للصمت الدولي حيال استمرار إغلاق المعابر، وحمَّلوا المجتمع الدولي مسؤولية ما وصفوه بالتواطؤ مع الاحتلال، في ظل وفاة أطفال ومعاناة المدنيين نتيجة نقص الغذاء والدواء.

كما شدَّد المشاركون على أن الاحتلال يتنصل من التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبين الدول الراعية لهذا الاتفاق بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها باحترام بنوده. وأشاروا إلى أن قطاع غزة يعاني أوضاعا إنسانية صعبة، خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك، في ظل النقص الكبير في السلع الأساسية والخدمات.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بوقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة بدءا من صباح أمس الأحد، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

من جهته، صرَّح القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، بأن الاحتلال عمد إلى منع حركة التجارة عبر معبر رفح، وأعاد عشرات المرضى والجرحى الذين كانوا بحاجة إلى العلاج. وأضاف حمدان “نستنكر الابتزاز الرخيص الذي تمارسه حكومة الاحتلال عبر استخدام المعونات الإنسانية ورقة ضغط سياسية”.

وأشار حمدان إلى أن إسرائيل خرقت الاتفاق الذي ينص على السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا إلى القطاع، كما منعت إدخال مواد البناء ومستلزمات الدفاع المدني وتشغيل محطة الكهرباء، مما يفاقم معاناة السكان بشكل غير مسبوق.