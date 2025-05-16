قائد لواء القدس في جيش الاحتلال: لاحظنا تغييرا في أسلوب قتال حماس.. ودفعنا ثمنا باهظا

كشف قائد لواء القدس في الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن تفاصيل معارك “ضارية” شهدها حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قواته واجهت تغيرًا ملحوظًا في تكتيكات حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال القائد -الذي لم يكشف عن هويته- في تصريحات لصحيفة “معاريف”: “القتال في حي الشجاعية في قطاع غزة كان ضاريًا ودفعنا ثمنًا باهظًا هناك”، موضحا أن مقاتلي (حماس) أظهروا مستوى عاليًا من الدهاء في الميدان، إذ “باتوا يستدرجون جنودنا إلى كمائن معقدة، ويتعاملون بمرونة وحنكة عسكرية غير تقليدية، ما تطلب منا جهدًا أكبر وتعزيزًا في الأساليب القتالية”.

وأضاف أن العمليات العسكرية استمرت 70 يومًا متواصلة، وركزت في مراحلها الأخيرة الهجوم على “المستشفى التركي”، حيث سعت القوات الإسرائيلية، وفق زعمه، إلى تدمير بنى تحتية عسكرية مهمة لـ(حماس).

وزعم القائد العسكري الإسرائيلي “تم تدمير نحو ألف مبنى كانت تُستخدم لمراقبة مستوطنة ناحل عوز وإطلاق النار منها”، مشيرا في الوقت نفسه إلى قتل ما يقارب 250 مقاتلًا فلسطينيًا أثناء الحملة.

ويقول الفلسطينيون ومؤسسات إنسانية وحقوقية أممية ودولية إن الأهداف التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي هي منازل ومدارس ومؤسسات صحية غالبا ما يكون الضحايا فيها من الأطفال والنساء.

وتابع القائد العسكري الإسرائيلي أن مقاتلي (حماس) تمكنوا من تطوير طرق تسليحهم، قائلا إنهم كانوا يمتلكون “كميات كبيرة من السلاح”.

وأشار إلى أن أنفاق الحركة لا تزال تمثل تحديًا أمنيًا وعسكريًا قائمًا، وقال: “لم نستكمل بعد معالجة جميع الأنفاق، وما زلنا نعمل على استهدافها فوق الأرض وتحتها لتحييد قدرات الحركة”.

واختتم القائد حديثه بالتأكيد أن قوات اللواء ستظل على أهبة الاستعداد للجولات المقبلة، رغم حجم الخسائر والإرهاق الذي أصاب جنوده في المعارك الأخيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الخميس، تغيير جنود “لواء القدس 16” بجنود احتياط في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “أنهت قوات فريق المعركة اللوائي التابع للواء القدس (16) نشاطها بعد أن خاضت معارك في منطقتي الشجاعية ودرج التفاح شمالي قطاع غزة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية عن استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع الحرب على قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 9 جنود من لواء القدس 16 جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عمليات تمشيط في حي الشجاعية، وإصابة جندي احتياط باللواء بجروح خطرة شمالي غزة.