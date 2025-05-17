عباس يطالب حماس بتسليم السلاح للسلطة وإنهاء سيطرتها على غزة (فيديو)

دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال كلمته في القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد، السبت، إلى تخلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سيطرتها على قطاع غزة، وتسليم السلاح لأجهزة السلطة الفلسطينية.

وقال عباس: “لن نقبل أحدا في منظمة التحرير لا يلتزم بدولة واحدة ونظام واحد وجيش واحد”، مشيرا إلى أن “كل من يريد الانضمام لمنظمة التحرير يجب أن يعترف بأنها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا”.

وشدد على ضرورة “إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة وفق أسس مهنية وبإشراف عربي ودولي”، وتمكين دولة فلسطين من تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة.

الرئيس الفلسـ ـطيني في كلمته بقمة بغداد: على حمـ ـاس والفصائل تسليم سلاحها للسلطة الفلسـ ـطينية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/aT3OUDBL3q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 17, 2025

وأكد عباس أن القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر وجودية، محذرًا من أن “ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية جزء من مشروع استعماري يهدف إلى تقويض الدولة الفلسطينية”، وأضاف: “عمليات القتل والتهجير الإسرائيلية جزء من مشروع لتقويض حل الدولتين”.

وطالب عباس بـ”الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، كما أكد الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل إذا توفرت الظروف المناسبة.

ودعا إلى إطلاق عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين ضمن إطار زمني محدد، وإلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل خطة لإعادة إعمار قطاع غزة وتنفيذها، بالإضافة إلى تمويل برامج الإصلاح والنهوض في الضفة الغربية والقدس لمواجهة احتجاز الأموال الفلسطينية.

وأكد أن رؤية القيادة الفلسطينية “تستند إلى هدنة شاملة ووقف الإجراءات الأحادية من استيطان وتهجير”، داعيا إلى تبني خطة عربية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.