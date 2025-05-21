تصريح جديد من نتنياهو عن اغتيال محمد السنوار (فيديو)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما يكون قد قتل القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد السنوار، شقيق زعيم الحركة في قطاع غزة الشهيد يحيى السنوار.
ولم يوضح نتنياهو ملابسات عملية الاغتيال المزعومة لمحمد السنوار، الذي تتهمه إسرائيل بأنه أحد العقول المدبرة لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، وأنه من يدير كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ(حماس).
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وقال نتنياهو إن “أي وقف لإطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين سيكون مؤقتا”، ناسفا بذلك فعليا أي أساس تجري عليها المفاوضات حاليا بين (حماس) وإسرائيل عبر الوسطاء.
وأضاف أن “كل الأراضي في قطاع غزة ستكون تحت سيطرتنا الأمنية”، مؤكدا: ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب في غزة والعمل لم ينته بعد.. الحرب لها أثمان باهظة لكننا لن ننهيها إلا بإخضاع حماس”.
وزعم نتنياهو أن سبب منع الاحتلال لدخول المساعدات إلى القطاع المدمر هو استيلاء (حماس) عليها، على حد زعمه.
ووضع نتنياهو عددا من الشروط التي يراها أساسية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلا إنه مستعد لإنهاء الحرب “بشرط ضمان أمن إسرائيل”.
وأضاف أن شروطه لوقف الحرب على قطاع غزة تتضمن “عودة جميع الأسرى وتخلي حماس عن سلاحها وعن الحكم وترك أعضائها لقطاع غزة، ونزع السلاح كاملا من القطاع وخضوعه للسيطرة الأمنية الإسرائيلية”.
“قطر دولة عدوة”
وهاجم نتنياهو قطر، قائلا إن حكومته تعمل حاليا على ضمان الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة إلا أنه سيعمل على “تمرير قانون يصنف قطر دولة عدو”، على حد وصفه.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي قطر بأنها “تساعد حماس”، على حد ادعائه.
أبرز تصريحات نتنياهو
- أي وقف لإطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن سيكون مؤقتا
- ربما قتلنا زعيم (حماس) في غزة محمد السنوار
- مستعد لوقف الحرب مقابل تخلي (حماس) عن السلطة وإخراج قادتها من غزة ونزع سلاح القطاع
- سنستكمل عملنا لضمان القضاء على (حماس) وعودة المختطفين وضمان أن تكون غزة خالية من السلاح
- لا يمكن إعادة المختطفين دون مواصلة الضغط العسكري على (حماس)
- متأكدون من وجود 20 مختطفا على قيد الحياة ونعمل على ضمان سلامتهم
- غيّرنا الشرق الأوسط فركّعنا (حزب الله) وأسقطنا نظام الأسد وكسرنا محور الشر الذي تقوده إيران
- الحكومة برئاستي ستقوم بتعيين رئيس جديد لـ(الشاباك)
- تعيين وإقالة رئيس جهاز (الشاباك) من اختصاص رئيس الحكومة
- نعمل على إدخال الغذاء الأساسي لغزة ولن نسمح بوصول المساعدات لـ(حماس)
- هناك من المعارضين من هو مستعد لانتقاد جيشنا وخسارتنا الحرب من أجل مكاسبه السياسية
- يائير غولان يتهم جنود جيشنا بارتكاب جرائم حرب وقتل الأطفال
- كل الأراضي في قطاع غزة ستكون تحت سيطرتنا الأمنية
- نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا ونعمل على منع إيران من تخصيب اليورانيوم
- أي وقف لإطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن سيكون مؤقتا
- ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب في غزة والعمل لم ينته بعد
- الحرب لها أثمان باهظة لكننا لن ننهيها إلا بإخضاع (حماس)
- قطر ليست دولة ودودة ولا تحبنا
- أنا أريد السلام ومعني بتوسيع اتفاقيات إبراهام
- ننسق مع إدارة الرئيس ترامب وهم يحترمون مصالحنا في عدم امتلاك إيران للسلاح النووي وطرد (حماس) من غزة
- لا خلاف مع أمريكا والرئيس ترامب ونائبه جددا تعهدهما قبل أيام قليلة بضمان أمن إسرائيل
- لن أتنازل أمام أي إرهابي سواء في لبنان أو اليمن أو الضفة الغربية
- الموقف البريطاني مخز ولن أسمح بتقديم جائزة للإرهاب
- سنقوم بكل ما يمكننا لإنجاز أهداف الحرب ولم نصغ للدول الأوروبية حينما طالبونا بوقفها
- قطر تساعد (حماس) وأنا هاجمتها مرارا وتكرارا وسنمرر قانونا في الكنيست يعتبرها دولة عدوة
- لن أتخلى عن إجراء تحقيق رسمي في الهجوم الذي تعرضنا له في 7 أكتوبر