تصريح جديد من نتنياهو عن اغتيال محمد السنوار (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما يكون قد قتل القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد السنوار، شقيق زعيم الحركة في قطاع غزة الشهيد يحيى السنوار.

ولم يوضح نتنياهو ملابسات عملية الاغتيال المزعومة لمحمد السنوار، الذي تتهمه إسرائيل بأنه أحد العقول المدبرة لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، وأنه من يدير كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ(حماس).

وقال نتنياهو إن “أي وقف لإطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين سيكون مؤقتا”، ناسفا بذلك فعليا أي أساس تجري عليها المفاوضات حاليا بين (حماس) وإسرائيل عبر الوسطاء.

وأضاف أن “كل الأراضي في قطاع غزة ستكون تحت سيطرتنا الأمنية”، مؤكدا: ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب في غزة والعمل لم ينته بعد.. الحرب لها أثمان باهظة لكننا لن ننهيها إلا بإخضاع حماس”.

وزعم نتنياهو أن سبب منع الاحتلال لدخول المساعدات إلى القطاع المدمر هو استيلاء (حماس) عليها، على حد زعمه.

ووضع نتنياهو عددا من الشروط التي يراها أساسية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلا إنه مستعد لإنهاء الحرب “بشرط ضمان أمن إسرائيل”.

وأضاف أن شروطه لوقف الحرب على قطاع غزة تتضمن “عودة جميع الأسرى وتخلي حماس عن سلاحها وعن الحكم وترك أعضائها لقطاع غزة، ونزع السلاح كاملا من القطاع وخضوعه للسيطرة الأمنية الإسرائيلية”.

“قطر دولة عدوة”

وهاجم نتنياهو قطر، قائلا إن حكومته تعمل حاليا على ضمان الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة إلا أنه سيعمل على “تمرير قانون يصنف قطر دولة عدو”، على حد وصفه.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي قطر بأنها “تساعد حماس”، على حد ادعائه.

أبرز تصريحات نتنياهو