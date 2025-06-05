هلع بين الإسرائيليين وشلل في مطار بن غوريون ومحاولات لاعتراض صاروخ يمني (فيديو)

أظهر مقطع “فيديو” محاولات الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وذلك باستخدام صواريخ اعتراضية.

كما أظهر مقطع آخر هلع المستوطنين خلال مظاهرة لليمين المتطرف، وذلك عقب إطلاق صفارات الإنذار في القدس بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وأطلقت جماعة “أنصار الله” اليمنية عشرات الصواريخ على إسرائيل، نصرة للمقاومة الفلسطينية في غزة، ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها بعد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة بالبلاد للتحذير من قصف صاروخي من اليمن، قبل أن يعلن لاحقا اعتراض الصاروخ.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون مؤقتا.