حقل ألغام وصواريخ موجهة.. سرايا القدس تنفذ عملية مركبة ضد جنود الاحتلال في خان يونس

أعلن قائد ميداني في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عملية مركبة نوعية صباح اليوم الأربعاء، استهدفت عشرات من الجنود ورتلا لآليات الاحتلال في مربع الهدى شرق حي الشجاعية بغزة.

ألغام وصواريخ

وأكد القائد الميداني، في تصريحات نشرت على قناة سرايا القدس على تطبيق تلغرام، أن العملية المركبة بدأت بتفجير حقل ألغام في الآليات الإسرائيلية المتوغلة، مما اضطر الجنود والضباط إلى “دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري”.

وأضاف “استهدف مقاتلونا البواسل القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه تلاه قذيفة “TBG” المضادة للتحصينات”.

وأوضح القائد الميداني أن مقاتلي سرايا القدس باغتوا القوات المستهدفة واشتبكوا معها من مسافة قريبة جدا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأوقعوا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح.

طائرات الاحتلال تجلي الجنود

وأكد مراسل الجزيرة مباشر إجلاء مصابين من جيش الاحتلال من حيي الشجاعية والزيتون في شمال غزة.

كما أعلنت سرايا القدس قبل قليل السيطرة على طائرة إسرائيلية استطلاعية من نوع “EVO Max” خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس.

قذائف هاون

وكانت سرايا القدس قد بثت في وقت سابق مشاهد من قصف عناصرها جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في مدينة خان يونس بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد عمليتي قصف نفذتهما سرايا القدس إحداهما بالاشتراك مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).