“سنة ونص أعالج الناس واليوم ابني شهيد”.. ممرضة فلسطينية تروي لحظات نجلها الأخيرة (شاهد)

منذ أكثر من سنة ونصف، تعايش الممرضة الفلسطينية سناء حلاوة مشاهد مكثفة للشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وها هي اليوم تدفع الضريبة الأقسى على قلب كل أمّ.

على عربة بدائية يدفعها مواطنون غزاويون في شوارع القطاع المتداعية، تنقل سناء جثمان نجلها الشهيد عبد الله حلاوة الذي راح ضحية قصف استهدف سوق جباليا البلد، اليوم الأربعاء، شمالي قطاع غزة.

تروي الأم المكلومة اللحظات الأخيرة قبل استشهاد نجلها قائلة إنه كان ذاهبا لإحضار الطعام لإخوته من سوق جباليا حين استهدفته مسيّرة تابعة للاحتلال في رأسه. وأضافت أنها منذ سنة ونصف وهي تعالج الجرحى والمصابين جراء العدوان، وها هي اليوم تحتضن جثمان نجلها الشهيد.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها على غزة، متبعة سياسة القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.

وأسفرت هذه الحرب، بدعم أمريكي، عن سقوط نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أودت بحياة العديد، وبينهم أطفال.