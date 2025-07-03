“ذابت أجساد الأطفال”.. فلسطينية تروي لحظات احتراق عائلتها بقصف إسرائيلي لمدرسة شمال غزة (فيديو)

روت الشابة آية صافي من قطاع غزة بحرقة تفاصيل استشهاد عدد من أفراد عائلتها حرقًا جراء قصف إسرائيلي لمدرسة أسامة بن زيد الواقعة شمالي القطاع.

وقالت آية في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إن صاروخًا إسرائيليًّا باغت أفراد عائلتها في أحد صفوف المدرسة، مضيفة: “كنت شاهدة على حرق جميع إخوتي وأبنائهم، ولم يستطع أحد الدخول للصف بالرغم من المحاولات العديدة لإنقاذ المتواجدين بالداخل، وذلك بسبب قوة النار”.

أشارت الناجية من المحرقة إلى أن جميع الموجودين من المدنيين والنساء والأطفال.

وأضافت: “كانت النار هائلة وفظيعة جدًّا، مما أدى إلى استشهاد شقيقتي وأبنائها وزوجة أخي وأبنائها وعدد من أفراد العائلة حرقًا بينهم الطفل الرضيع عبد الرحيم وشقيقه الأكبر جمال ذو العامين”.

ووصفت آية قسوة المشهد، قائلة إنهم استخرجوا جميع الشهداء و”أجسادهم ذائبة”، وتابعت “أبناء أخي الأطفال خرجوا من الحريق الذي استمر لساعتين متفحمين، وعبارة عن عظام وجماجم دون لحم، وتعرفنا عليهم من أحجامهم”.

وقالت آية إن أخاها ما زال في العناية المركزة، وأنه اضطر بسبب الحريق إلى القفز من نافذة المدرسة، إذ كان الصاروخ حارقًا وأشعل المكان في لمح البصر.

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني باستشهاد نحو 57 ألف فلسطيني منذ بدء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل.