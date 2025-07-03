فقد ساقه ثم حياته.. استشهاد محمد أبو غالي بعد ساعات من نشر قصته على الجزيرة مباشر (فيديو)

لم يترك العدوان الإسرائيلي الشاب محمد فوزي أبو غالي يواصل حياته وسط أسرته عقب بتر إحدى ساقيه إثر إصابته بقذيفة من آليات الاحتلال في منطقة التحلية بجنوب قطاع غزة خلال محاولاته الحصول على مساعدات غذائية. إذ استهدفه يوم الاثنين الماضي بقصف مباشر لينهي كافة محالاوته في التشبث بالحياة.

جاءت عملية القصف عقب ساعات من نشر قصة محمد أبو غالي على موقع الجزيرة مباشر، لتكون ذكرى شاهدة على مأساته التي بدأ فصلها الأخير عندما حاول الحصول على كيس طحين.

لم ييأس بعد بتر ساقه

ورغم بتر ساقه في المحاولة الأولى، أصر أبو غالي على الحركة بساق واحدة، عندما توجه إلى شارع الطينة شمال غربي مدينة رفح، مع المئات من المواطنين طالبي المساعدات، الذين يحاولون جلب قوت أطفالهم، فباغتتهم آليات الاحتلال بقصف مباشر بقذيفتين استهدفتا العربة التي تجرها الدابة، التي كان يستقلها محمد والعديد من المواطنين، مما أدى إلى استشهاد 15 شخصا، من بينهم الشاب محمد أبو غالي.

ومنذ أعلن الاحتلال عن توزيع المساعدات عبر ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” استشهد أكثر من 500 شخص وأصيب مئات آخرون حول نقاط توزيع المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية، مما حوّل تلك النقاط إلى “مصائد للموت” بحسب الأهالي المجوعين في القطاع المحاصر.