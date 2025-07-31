شاهد: جيش الاحتلال يقصف مئذنة جامع أبو سليم الأثري في دير البلح وسط غزة

أظهر مقطع “فيديو” متداول لحظة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمئذنة جامع أبو سليم، أقدم مساجد مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويوثّق “الفيديو” تصاعد أعمدة الدخان الكثيف عقب استهداف المئذنة عن طريق مسيّرة انتحارية.

ويأتي هذا القصف ضمن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، التي استهدفت في خلال العدوان العديد من المساجد والمواقع الدينية والأثرية.

الاحتلال يقصف مئذنة جامع أبو سليم أقدم مساجد دير البلح وسط قطاع غزة pic.twitter.com/uyu1e647DG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2025

وكانت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة قد أكدت في تقرير صدر الشهر الماضي أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المدارس والمواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك “الإبادة الجماعية”.

وأشار التقرير إلى أن استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للفلسطينيين أدى إلى أضرار جسيمة بالأجيال الحالية والمستقبلية، وعرقل حقهم في تقرير المصير.