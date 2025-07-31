فلسطين|إسرائيل

شاهد: جيش الاحتلال يقصف مئذنة جامع أبو سليم الأثري في دير البلح وسط غزة

مئذنة مدمرة في شمال غزة (الجزيرة مباشر)
31/7/2025-|آخر تحديث: 09:18 PM (توقيت مكة)

أظهر مقطع “فيديو” متداول لحظة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمئذنة جامع أبو سليم، أقدم مساجد مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويوثّق “الفيديو” تصاعد أعمدة الدخان الكثيف عقب استهداف المئذنة عن طريق مسيّرة انتحارية.

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ويأتي هذا القصف ضمن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، التي استهدفت في خلال العدوان العديد من المساجد والمواقع الدينية والأثرية.

وكانت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة قد أكدت في تقرير صدر الشهر الماضي أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المدارس والمواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك “الإبادة الجماعية”.

وأشار التقرير إلى أن استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للفلسطينيين أدى إلى أضرار جسيمة بالأجيال الحالية والمستقبلية، وعرقل حقهم في تقرير المصير.

المصدر: الجزيرة مباشر

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