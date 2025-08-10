بعملية مشتركة مع كتائب أبو علي مصطفى.. “سرايا القدس” تعلن قصف مستوطنات إسرائيلية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن قصف مستوطنات إسرائيلية في “غلاف غزة“، في وقت أكد فيه الجيش الإسرائيلي أن مقذوفين أُطلقا من القطاع باتجاه إسرائيل.

عملية مشتركة

وقالت سرايا القدس في بيان إن “القوة الصاروخية” التابعة لها قصفت مستوطنتي “ناحل عوز” و”كفار سعد” بالصواريخ.

وأضافت سرايا القدس أنها قصفت، بالتعاون مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي شرق حي التفاح بمدينة غزة بقذائف الهاون.

الاحتلال يفعّل الإنذار

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه “من المرجَّح أنه تم إطلاق مقذوفين من غزة باتجاه إسرائيل“.

وأضاف أنه “تمت محاولات لاعتراضهما وجارٍ التحقق من الأمر”. وأشار المتحدث إلى أن الإنذارات التي أطلقت في مستوطنات غلاف غزة جاءت في أعقاب هذا الهجوم.

عودة القصف الصاروخي

وأمس السبت، أظهرت مشاهد مصورة نشرتها السرايا لحظة تنفيذ مقاتل من القوة الصاروخية في سرايا القدس عملية قصف مركزة، استهدفت مستوطنة “نيرعام” الواقعة في غلاف غزة، باستخدام صواريخ متطورة من طراز “قدس 3”.

وأكدت سرايا القدس أن العملية تأتي “في إطار مواصلة الرد على الجرائم الإسرائيلية، وفي مقدمتها الاعتداءات على المسجد الأقصى“، مشددة على أن استهداف “نيرعام” يوجه رسالة بأن “العمليات العسكرية الإسرائيلية لن توقف المقاومة، وأن الرد سيستمر في كل المراحل، قبل وأثناء وبعد أي عدوان”.