95 شاحنة مساعدات فقط دخلت غزة.. المكتب الإعلامي الحكومي يتهم إسرائيل بـ”هندسة التجويع والفوضى”

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي بـ”هندسة التجويع والفوضى”، بعد أن كشف عن دخول 95 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع أمس السبت، وهو ما يمثل جزءا ضئيلا من الاحتياجات الفعلية لسكان غزة.

فوضى أمنية متعمدة

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن معظم هذه الشاحنات تعرضت للنهب والسطو في ظل “فوضى أمنية متعمدة”، يهدف الاحتلال من خلالها إلى ضرب صمود الفلسطينيين.

انهيار البنية التحتية

كما لفت البيان إلى أن قطاع غزة بحاجة يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون نسمة، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية. وحمَّل المكتب الإعلامي الاحتلال وحلفاءه “كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية”، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك لفتح المعابر وتدفق المساعدات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

أقل من 15% من المساعدات الضرورية

وأشار البيان إلى أن إجمالي ما دخل القطاع خلال الأيام الـ14 الماضية بلغ 1210 شاحنات فقط، أي ما يعادل 14% من الاحتياجات المفترضة.

وبيَّن المكتب الحكومي أن توزيع الشاحنات من 27 يوليو/تموز الماضي إلى 9 أغسطس/آب الجاري كان على النحو الآتي:

(73 شاحنة) 27 يوليو.

(87) 28 يوليو.

(109) 29 يوليو.

(112) 30 يوليو.

(104) 31 يوليو.

بينما دخلت يوم 1 أغسطس (73)، و2 أغسطس (36)، و3 أغسطس (80)، و4 أغسطس (95)، و5 أغسطس (84)، و6 أغسطس (92)، و7 أغسطس (87)، و8 أغسطس (83) و 9 أغسطس (95) شاحنة.

والثلاثاء الماضي، أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة بحاجة إلى مئات الشاحنات من المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي يعانيها جراء الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.