سرايا القدس تنشر مشاهد توثق دمار آليات إسرائيلية شرق غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجمعة، مشاهد مصورة تُظهر بقايا آليات عسكرية إسرائيلية مدمرة في محاور التقدم شرق مدينة غزة.

وكشفت اللقطات عمليات تفجير عبوات ناسفة وقنابل زُرعت سابقا على مسارات التوغل، حيث تظهر بوضوح آثار الدمار على الآليات المستهدفة ضمن مناطق الاشتباك.

وتبرز في الفيديو عمليات تجهيز العبوات وتفجيرها، بالإضافة إلى عرض أجزاء الآليات الإسرائيلية التي قالت سرايا القدس إنها دُمرت خلال الأيام الماضية.

ويقول أحد المقاومين في الفيديو “إحنا الله معنا، ولا تحكيلي زنانات، ولا تقولي جيش، ولا تقولي طيارة على الفاضي، الله معنا”.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه فصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، ورقابة على الحصيلة الحقيقية لعدد القتلى والجرحى في صفوف جنودها.