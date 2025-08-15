مخاوف من اغتيال مروان البرغوثي داخل سجنه بعد تهديده من بن غفير (فيديو)

قال قسام البرغوثي، نجل الأسير الفلسطيني البارز، القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي، إن أسرته تخشى على حياة والده، بعد زيارة وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير له في السجن.

وكان بن غفير قد هدد البرغوثي خلال ظهور في مقطع فيديو مخاطبا الأخير في سجنه قائلا “لن تنتصروا. ومن يستهدف شعب إسرائيل ومن يقتل أبناءنا ونساءنا سوف نمحوه”.

وأوضح قسام البرغوثي للجزيرة مباشر، أن إسرائيل تنظر إلى والده باعتباره رمزا للنضال الفلسطيني، ولذلك تحاول النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني عبر هذه المشاهد.

وأكد أنه عندما رأى والده بهذا الشكل، فإنه يتذكر معاناة أهالي غزة ومعاناة باقي الأسرى الفلسطينيين، وكذلك معاناة الشعب الفلسطيني بأكمله.

نجل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي: نخشى على حياة والدي بعد زيارة بن غفير له في السجن#الجزيرة_مباشر #غزة #المسائية pic.twitter.com/iAoFTKMFCT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 14, 2025

وأكد قسام أن والده تعرض لمحاولة اغتيال في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد الاعتداء عليه وإصابته بكسور وجروح بالغة.

ودعا قسام إلى التماسك والتلاحم بين أبناء الشعب الفلسطيني، معربا عن أمله في أن تتحرك كل المؤسسات الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية لوقف “الجنون الذي تقوم به إسرائيل”، مضيفا “نتمنى من كل من يستطيع تقديم المساعدة لحماية القائد مروان البرغوثي أن يقدمها”.

من جانبها، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة مروان البرغوثي وكافة الأسرى.

وأدانت الوزارة اقتحام بن غفير لأقسام العزل في سجن “ريمون” وتهديده المباشر للبرغوثي، واعتبرته “استفزازاً غير مسبوق وإرهاب دولة منظم”.

الخارجية تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن حياة مروان البرغوثي والأسرى كافة تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية الاسرى تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقتحام الوزير المتطرف بن غفير لأقسام العزل في سجن "ريمون" وتهديده المباشر للأخ القائد مروان البرغوثي، وتعتبره… pic.twitter.com/pCOXcvI2On — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) August 14, 2025

وحملت الخارجية الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير مروان البرغوثي وكافة الأسرى، وقالت إنها “ستتابع هذا التهديد بكل جدية مع الصليب الأحمر الدولي والمجتمع الدولي ومنظماته ومجالسه المتخصصة، مطالبة بتدخل دولي عاجل وحقيقي لحمايتهم من بطش الاحتلال وتأمين الإفراج الفوري عنهم”.

وعبرت عائلة البرغوثي عن صدمتها من تغير ملامح وجهه والإنهاك والجوع الذي يعاني منهما في محبسه. كما أعربت العائلة، في تصريحات للجزيرة، عن خشيتها من إعدام البرغوثي داخل الزنزانة بقرار من بن غفير بعد تهديده في سجنه.

من جانبه، وصف حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تهديد بن غفير للبرغوثي بأنه “يشكل انفلاتا غير مسبوق بسياسة الاحتلال ضد الأسرى، مما يتطلب تدخل المنظمات الدولية لحمايتهم”.

تهديد بن غفير للقائد مروان البرغوثي في سجنه قمة الارهاب النفسي والمعنوي والجسدي الذي يمارس ضد الاسرى ، وضربا للمواثيق والاعراف الدولية والانسانية. وهذا يشكل انفلات غير مسبوق في سياسة الاحتلال ضد الاسرى الفلسطينيين، مما يتطلب التدخل الفوري للمنظمات والمؤسسات الدولية لحمايتهم. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) August 14, 2025

ويقبع الأسير مروان البرغوثي في السجون الإسرائيلية منذ 15 إبريل/نيسان 2002، بعد مطاردة طويلة انتهت باعتقاله.

وبعد عامين من الاعتقال، قضت محكمة إسرائيلية بسجنه 5 مؤبدات وأربعين عامًا. وتطالب حركة حماس بإدراج البرغوثي ضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في حال التوصل لصفقة تبادل مع إسرائيل.