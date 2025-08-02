عاطف أبو خاطر.. طفل فلسطيني يستشهد جائعا تحت الحصار الإسرائيلي ووعود بالعلاج لم تتحقق (فيديو)

لفظ الطفل الفلسطيني عاطف أبو خاطر، السبت، أنفاسه الأخيرة في مستشفى بمدينة غزة متأثرا بسوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع التي تنفذها إسرائيل بالتزامن مع حرب إبادة جماعية متواصلة منذ أكثر من 21 شهرا.

وبدا عاطف في أيامه الأخيرة وقد تحول إلى هيكل عظمي، وذلك في ظل استمرار الحصار المشدد على قطاع غزة.

وقال والد الطفل عاهد أبو خاطر إن نجله أمضى “20 يوما داخل مستشفى الحلو الدولي” جراء تدهور كبير على وضعه الصحي إثر إصابته بسوء تغذية.

وأكد أن نجله عاطف لم يكن يعاني من أي مرض سابق، إذ أن تدهور وضعه الصحي قبل 30 يوما، ارتبط بشكل مباشر بالتجويع الإسرائيلي وسوء التغذية.

واستكمل قائلا: “لا يوجد طعام ولا شراب، وإذا توفر (في الأسواق) ليس لدينا القدرة على شرائه”.

وأشار إلى أن نجله فارق الحياة، بعد ساعات من وعود تلقاها بإمكانية سفره إلى الأردن من أجل تلقي العلاج، مضيفا أن “قدر الله كان أسرع”.

في السياق، قال أحد أقارب الطفل أبو خاطر -لم يكشف عن اسمه-، إنه كان يزن قبل إصابته بسوء التغذية نحو 70 كيلو غراما، لكنه انخفض إثر التجويع الإسرائيلي ليصل إلى قرابة 15 كيلو كيلوغراما.

والجمعة، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن أطفال غزة يموتون بمعدل “غير مسبوق” وسط المجاعة وتدهور الأوضاع نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الجمعة، ارتفاع شهداء سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 162 حالة وفاة بينهم 92 طفلا، إثر تسجيل 3 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة.