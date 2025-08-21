بصواريخ “رجوم” وقذائف هاون.. القسام تعلن استهداف جنود الاحتلال وآلياته جنوب غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في محاور عدة، جنوب قطاع غزة.

قذائف هاون وصواريخ “رجوم”

وذكرت الكتائب في بيان لها عبر منصة “تلغرام”، اليوم الخميس، أنها دكت تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في محيط مطاحن المحيط بمحور “موراغ”، وذلك باستخدام عدد من قذائف الهاون الثقيلة.

وأضافت “القسام” أنها استهدفت تجمعا آخر لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته على محور صلاح الدين، جنوب قرية السويدية غرب مدينة رفح، باستخدام صواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار “114 ملم”.

كما أعلنت استهداف موقع قيادة وسيطرة وتجمع لجنود وآليات إسرائيلية جنوب غرب مدينة رفح باستخدام صواريخ من العيار نفسه.

كمين محكم اليوم

وفي وقت سابق اليوم أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تنفيذ كمين محكم ضد قوات للاحتلال الإسرائيلي وآلياته شرق حي الشجاعية في مدينة غزة، بالاشتراك مع كتائب القسام.

وبحسب مقطع مصور بثته السرايا عبر قناتها على “تلغرام” فإن العملية نفذت في محيط مسجد الرضوان بشارع المنطار في السابع من يوليو/تموز الماضي، حيث استهدفت آليات الاحتلال التي تقدمت في المنطقة.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان “القسام” أن مقاتلين تابعين لها تمكنوا من الإغارة على موقع لقوات الاحتلال جنوب شرق خان يونس، ونفذوا عملية مركبة، تضمنت استهداف دبابات، وقصف منازل تحصن فيها جنود الاحتلال، والإجهاز على من فيها، من المسافة صفر، وقنص قائد دبابة، وقصف المواقع المحيطة بمكان العملية، وتفجير استشهادي نفسه في قوة الإنقاذ الإسرائيلية التي وصلت إلى المكان.

الإعلام الإسرائيلي يعلن مقتل 9 فلسطينيين خلال محاولة التسلل لمنشأة عسكرية مؤقتة في خان يونس وإصابة 3 جنود إسرائيليين أحدهم مصاب بجروح خطيرة pic.twitter.com/lAnvI67zyv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2025

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، بدء عملية “عربات غدعون (ب)” في قطاع غزة، وبحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، فإن العملية الحالية قد تستغرق وقتا طويلا، ولكن يمكن أن تتوقف وفقا لتعليمات المستوى السياسي.