فندق يرفض حجز إسرائيلية وآخر يدفع الفاتورة لفلسطينية (فيديو)

موقفان متكاملان في رؤيتهما لما يجري في غزة خصوصا وفلسطين عموما، أحدهما من فندق إيطالي والآخر من فندق أمريكي.

رفض الفندق الإيطالي قبول حجز إسرائيلية بسبب الإبادة في غزة، قبل أن يتعرف على موقفها من هذا العدوان، فإذا كانت رافضة لما يجري، فيمكنها الإقامة في الفندق على الرحب والسعة، أما غير ذلك فيمكنها البحث عن فندق آخر، مما دفع الإسرائيلية لنشر تدوينة على موقع فيسبوك تحذيرا للإسرائيليين لتجنب هذا الفندق.

وعلى الجانب الأخر في الولايات المتحدة الأمريكية كان الموقف مختلفا، إذ دفعت موظفة في فندق ريتزكارلتون بولاية كاليفورنيا كامل حساب عائلة من أصل فلسطيني، بعد أن علمت أن قريبتهم قدمت من فلسطين.