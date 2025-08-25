محذرا من “كارثة إنسانية وشيكة”.. البرش: إعلان المجاعة لم تتبعه أي تحركات

حذر المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش، اليوم الاثنين، من كارثة إنسانية وشيكة قد تقع إذا شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا على القطاع، مؤكدا أن المستشفيات في غزة “تتحضر لأسوأ الاحتمالات”.

إعلان المجاعة لم تتبعه تحركات

وفي تدوينة على منصة إكس، كشف البرش عن تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن إعلان الأمم المتحدة وهيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن وصول المجاعة إلى المرحلة الخامسة لم يتبعه أي تحرك فعلي لفتح ممرات إنسانية أو إنشاء مراكز طبية.

ارتفاع معدلات سوء التغذية

ونوه البرش إلى الأرقام الصادمة، إذ تُسجَّل حالات جديدة من سوء التغذية يوميا، مؤكدا أن هناك 132000 طفل دون سن الخامسة في غزة، 41000 منهم يعانون من سوء تغذية حادّ.

وقال إنه “لا يمكن وقف المجاعة إلا بوقف إطلاق النار”، وأضاف “أستغرب كيف يسمح المجتمع الدولي باحتلال غزة وهي مصنفة جائعة عالميا”.

تأخر الإعلان شهرين

وأضاف البرش أن إعلان المجاعة تأخر شهرين لأسباب سياسية، مما فاقم الأزمة، خاصة مع عدم توفر بروتوكولات علاج سوء التغذية من محاليل علاجية وتغذية وريدية وأحماض أمينية.

كما تطرق المدير العام لوزارة الصحة إلى أزمة المياه الصالحة للشرب، حيث زادت نسبة الملوحة في مياه الشرب على الحد المسموح به عالميا بـ28 ضعفا، مما يعرض أكثر من 95% من السكان للأمراض المنقولة بالمياه.

مئات المرضى مهددون بالموت

وفي نداء إنساني عاجل، كشف البرش عن معاناة عشرات الآلاف من ذوي الإعاقة والمرضى من نقص حاد في الكراسي المتحركة والأسرة الطبية، مشيرا إلى أن أكثر من 2000 مريض في مستشفيات غزة، بينهم 120 مريضا في العناية المركزة و400 مريض غسيل كلى، مهددون بالموت إذا ما تم اجتياح مدينة غزة.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، على قطاع غزة 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا.