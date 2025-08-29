بصاروخ “كورنيت” وقذائف “الياسين 105”.. القسام وسرايا القدس تعلنان عن عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات استهداف ضد آليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، بالتنسيق مع “سرايا القدس” الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.

وأوضحت القسام في بيان أن مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس تمكنوا، يوم الثلاثاء الماضي، من استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع “إيتان” بصاروخ موجه طراز “كورنيت” شرق حي الزيتون بمدينة غزة، مؤكدين إصابتها بشكل مباشر، ورصد هبوط طيران مروحي إسرائيلي لإجلاء القتلى والجرحى.

وأضافت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا، الخميس، دبابة “ميركافا” وناقلتي جند إسرائيليتين بقذائف “الياسين 105” وسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة، في حين تمكن مقاتلوها من تفجير دبابتين من نوع “ميركافا” بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، الاثنين والثلاثاء الماضيين، شرق جباليا ووسطها.

من جانبها، أكدت سرايا القدس مشاركتها في العملية المشتركة لاستهداف ناقلة الجند بصاروخ “كورنيت” شرق الزيتون، مشيرة إلى رصدها هبوط طائرات مروحية إسرائيلية لإجلاء المصابين.

كما نشرت سرايا القدس مشاهد من إطلاق مقاوميها قذائف الهاون ضد تجمعات آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في مدينة خان يونس.

وأعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجمعة، تفجير عبوة ناسفة “مُعدَّة مسبقا” في ناقلة جند إسرائيلية شرق معصرة عاشور شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة بتاريخ 18 أغسطس/آب الجاري.

وتأتي هذه العمليات مع محاولة المقاومة التصدي لقوات الاحتلال شمال قطاع غزة وشرقه، مع تصاعد وتيرة العدوان في مدينة غزة، والتوعد والبدء باحتلالها بشكل كامل.