صحة غزة: 59 شهيدا بينهم 5 من ضحايا الجوع و22 من منتظري المساعدات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 5 حالات لوفيات جديدة بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى 322 شهيدا، من بينهم 121 طفلا.

ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في القطاع من قبل منظمة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) في 22 أغسطس/آب 2025، سجلت 44 حالة وفاة، بينهم 6 أطفال.

حصيلة العدوان الإسرائيلي

تزامنا مع الوفيات الناجمة عن المجاعة، استمر العدوان الإسرائيلي في حصد المزيد من الأرواح، إذ وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية 59 شهيدا و224 إصابة.

ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي إلى 63025 شهيدا و159,490 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أما بالنسبة للمدة من 18 مارس/آذار 2025 وحتى الآن، فقد بلغت الحصيلة 11,178 شهيدا و47,449 إصابة.

أفادت مصادر للجزيرة مباشر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس. وقال مراسل الجزيرة مباشر إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفعت إلى 44، بينهم 13 كانوا بانتظار المساعدات.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/aS56oItEoY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 29, 2025

شهداء لقمة العيش

سجلت المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية وصول 23 شهيدا و182 إصابات من “شهداء المساعدات”، ليرتفع الإجمالي إلى 2203 شهيدا وأكثر من 16,228 إصابة ممن قضوا أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

الاحتلال يعلن غزة “منطقة قتال خطيرة”

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة” فيما يستعد لاحتلالها، في وقت كثف فيه الغارات العنيفة في مناطق عديدة من كبرى مدن القطاع.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من أن تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة سيعرض نحو مليون شخص لنزوح قسري جديد، ويفاقم المعاناة ويدفع المزيد من المواطنين نحو الكارثة.