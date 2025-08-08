عاد من نقطة المساعدات جائعا ومصابا.. طفل في غزة يستغيث بالمارة قبل سقوطه (شاهد)

مشهد مؤلم لقي انتشارا واسعا على منصات التواصل، حيث بدا طفل فلسطيني عاجزا عن السير من شدة الجوع والألم، مما اضطره إلى البكاء والاستغاثة بالمارة لحمله قبل أن يسقط في الشارع.

كان الطفل عائدا من محور زيكيم شمالي قطاع غزة في محاولة يائسة للحصول على مساعدات غذائية من إحدى نقاط توزيع المساعدات لـ”مؤسسة غزة الإنسانية” التي يديرها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، لكنه عاد وقد خاب أمله وأصيب جسده، وظل ماشيا رغم إصابته حتى نقله المارة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

"تعال وصّلني أمانة".. طفل فلسطيني ينزف ويترنّح بعد إصابته قرب زيكيم شمال غزة كان حلمه سد الرمق pic.twitter.com/MSm4AKNn3F — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2025

وبشكل مستمر، يتحول المدنيون المنتظرون للمساعدات في شمال غزة، وتحديدا بمحور زيكيم، إلى هدف مباشر لنيران الاحتلال، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.