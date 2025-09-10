أكثر من 1300 فنان عالمي يعلنون مقاطعة مؤسسات السينما الإسرائيلية (شاهد)

في خطوة وصفت بأنها “تاريخية”، أعلن أكثر من 1300 ممثل ومخرج سينمائي عالمي مقاطعة العمل مع المؤسسات السينمائية الإسرائيلية، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية والفصل العنصري” ضد الفلسطينيين.

وتضم القائمة أسماء بارزة من نجوم هوليوود وحائزين على جوائز الأوسكار وإيمي ومهرجان كان، مثل سوزان سارندن، ومارك رافالو، وإيما ووتسون، وخافيير بارديم، وأوليفيا كولمن، وتيلدا سوينتون.

مقاطعة على غرار جنوب إفريقيا

وجاء في الإعلان الرسمي للمقاطعة: “نتعهد بعدم عرض الأفلام أو الظهور في المؤسسات السينمائية الإسرائيلية أو العمل معها، بما في ذلك المهرجانات ودور العرض والإذاعات وشركات الإنتاج المتورطة في الإبادة الجماعية على الفلسطينيين”.

وأكد البيان الذي وقّع عليه صناع السينما حول العالم أن هذا القرار الجماعي مستوحى من حركة مماثلة عام 1987، عندما رفض أكثر من 100 مخرج سينمائي عالمي عرض أفلامهم في جنوب إفريقيا أثناء نظام الفصل العنصري.

ترحيب على مواقع التواصل

لقي هذا القرار ردودا مرحبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي استعرضها برنامج “هاشتاج” على الجزيرة مباشر. وكتب الصحفي توني كارن أن “التطبيع مع فكرة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ينهار في كل مكان”. وأضاف أن هناك مئات من الفنانين في العالم يتعهدون بمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية بسبب ما يحدث في غزة.

وفي سياق متصل، أشارت المدونة سوزان روبنسون إلى أن هذه المقاطعة تذكر بالعقوبات التي كانت تفرض على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وفي المقابل، أكد المدون شك ماديانو على أهمية بناء “كتلة حرجة من المشاهير” الذين ينشرون أخبار الإبادة الجماعية لكل صوت.