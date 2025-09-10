شاهد: لحظة استهداف إسرائيل برج طيبة غربي غزة

أكدت مصادر للجزيرة مباشر، وقوع عدد من الشهداء والمصابين، اليوم الأربعاء، في حصيلة أولية جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي برج طيبة السكني في منطقة ميناء غزة غربي المدينة، كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بتصاعد أعمدة الدخان.

يأتي هذا الاستهداف في ظل تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمدينة غزة تمهيدا لعملية برية ترمي للسيطرة عليها بالكامل، على الرغم من المناشدات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لوقف هذه الخطة.

عمليات استهداف الأبراج السكنية

ويعد هذا الهجوم على برج طيبة حلقة في سلسلة استهدافات ممنهجة للأبراج السكنية في القطاع. فخلال الأيام القليلة الماضية، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي برج السلام وسط مدينة غزة، كما استهدفت برج الرؤيا السكني في منطقة الجامعات غربي المدينة، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين، وتدمير واسع للبنى التحتية والممتلكات المدنية.

ويأتي الهجوم أيضا بعد يومين فقط من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أعلن فيها أن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير 50 برجا سكنيا في القطاع، واصفا إياها بـ “الأبراج الإرهابية”. وتوعد نتنياهو أن هذه العمليات ليست سوى البداية لهجوم بري أكثر شدة على مدينة غزة.