الجرائم “لا تواجه بالبيانات”.. هيئة علماء فلسطين توجه رسالة إلى الأمة

وجهت هيئة علماء فلسطين، اليوم الأربعاء، رسائل إلى “أبناء الأمة”، أدانت فيها الجرائم المتصاعدة والعدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى تحرك شامل.

وقالت الهيئة في بيان لها إن هذه “الجرائم لا يمكن مواجهتها بالبيانات وحدها، بل يجب على الأمة أن تنهض بواجبها ومسؤولياتها بالنصرة، والتعبئة، والدعم، والدفاع، والجهاد بكل صوره”.

ووصف بيان الهيئة الهجوم البري على مدينة غزة بـ”الإبادة الكاملة”، مشيرة إلى أن هذا الهجوم الهمجي يعد “أبشع صور الفجور العسكري”. كما انتقدت مخرجات القمة العربية، معتبرة أن بيانها “لا يردع عدوا ولا ينقذ طفلا”، وحثت الشعوب على أخذ المبادرة الشعبية وعدم التعويل على “القمم الرسمية”.

“الأمة لا تتحرك”

وفي رسالتين منفصلتين، أدانت الهيئة ما وصفته بـ”العدوان على المسجد الإبراهيمي”، مشيرة إلى قرار مصادرة جزء من سقفه، كما أدانت ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تحت المسجد الأقصى، معتبرة ذلك إشارة واضحة إلى “أن الأمة لا تتحرك”.

وختمت الهيئة رسائلها بالقول إن هذه المرحلة “لا تحتمل بيانات، ولكنها تفرض مواقف”، داعية إلى “الجهاد المدني والمالي والإعلامي والسياسي” لمنع ما وصفته بـ”سقوط التاريخ من آخر قلاعنا”.