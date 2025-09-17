المرضى فروا من شدة القصف.. صحة غزة تدين جريمة استهداف إسرائيل مستشفى الرنتيسي

أدانت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ما وصفته بـ”جريمة” استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الرنتيسي للأطفال، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يأتي ضمن سياسة ممنهجة لإخراج المنظومة الصحية في القطاع عن الخدمة بشكل كامل.

وذكرت الوزارة، في تصريح صحفي، أن القصف استهدف الطوابق العلوية للمستشفى 3 مرات متتابعة في ساعة متأخرة من مساء أمس.

ولفتت إلى أن مستشفى الرنتيسي يعد هو التخصصي الوحيد في غزة لعدة تخصصات حيوية مثل الأورام وغسيل الكلى، وكان يضم لحظة الاستهداف 80 مريضاً، من بينهم أطفال في العناية المركزة.

المرضى يفرون من القصف

واضافت أنه نتيجة للقصف، غادرت 40 حالة المستشفى بحثاً عن مكان آمن، فيما بقي 40 مريضاً، إلى جانب 12 حالة عناية مركزة و30 من طاقم المستشفى.

وجددت الوزارة مناشدتها لكافة الجهات المعنية لتوفير الحماية العاجلة للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية والمرضى في محافظة غزة، مؤكدة أن استهداف المستشفيات يهدد حياة الآلاف من المرضى والأطفال الذين يتلقون العلاج.

أزمة دم

وكانت وزارة الصحة في غزة حذرت، السبت، من نقص خطير في وحدات الدم بمستشفيات القطاع، وسط تراجع حملات التبرع جراء تفشي سوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلية، موجهة نداء عاجلا للجهات المعنية بالتدخل وتعزيز أرصدة وحدات الدم.

وأشارت إلى أن الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد عن 350 وحدة.

وطالبت الوزارة كافة الجهات المعنية بضرورة التدخل لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في مستشفيات القطاع.