“سنقاتل حتى يندحر العدو”.. فصائل المقاومة تنفذ قصفا مشتركا على قوات الاحتلال (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مقطعا مصورا يتضمن مشاهد من عملية قصف جنود وآليات الاحتلال في مدينة خان يونس بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى.

“سنقاتله حتى يندحر”

ويظهر في المقطع عملية تجهيز الصواريخ وضبط زوايا الإطلاق، ثم وضع الصواريخ على منصاتها.

وقال أحد عناصر السرايا قبل بدء القصف إن العبوة “المدفعية من عيار 60 على تحشدات العدو الصهيوني” وأضاف:” سنبقى نضربه ونقاتله حتى يندحر من على أرض فلسطين كل أرض فلسطين” ثم تلا الأية القرآنية ” وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”، وتابعها بترديد هتافات أثناء عملية القصف.

قصف مشترك

كما أظهر الجزء الأخير من المقطع المصور مشاركة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وعناصر من ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبيّة في عملية القصف.

وكثف الجيش الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء قصفه الجوي والبري على مدينة غزة مع بدء عملية الاجتياح البري العسكري للمدينة تزامنا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال.