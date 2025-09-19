الأم مصابة والأب في حالة حرجة.. وداع مؤثر للطفلين الشهيدين محمد وخديجة الهمص (شاهد)

في مأساة مركبة تعكس فداحة الأزمة الإنسانية في غزة، ودعت الأم المصابة طفليها الشهيدين، من على سرير إصابتها في مستشفى ناصر الطبي.

خدعة المنطقة الآمنة

استشهد الطفلان محمد وخديجة الهمص، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في منطقة المواصي غرب خان يونس، وهي المنطقة التي كانت قوات الاحتلال قد دعت المدنيين للتوجه إليها بدعوى أنها “آمنة”.

أم مصابة وأب في حالة حرجة

وحصلت “الجزيرة مباشر” على مشاهد خاصة لوداع وتشييع الطفلين، وكانت الأم تتألم من إصابتها، بينما يرقد والدهما في حالة حرجة، وأصيب شقيقهما الآخر ولم يتمكن من توديعهما.

وفي مقابلة خاصة مع “الجزيرة مباشر”، تحدثت والدة الأطفال عن الساعات الأخيرة، مؤكدة أن طفلتها خديجة، البالغة من العمر خمس سنوات قالت لها مساء أمس: “بدها تروح عالجنة، بدها يصير عندها قصر بالجنة”.

أما الطفل محمد، البالغ من العمر 3 سنوات، فقد أدى الصلاة وتلا القرآن قبل أن ينام للمرة الأخيرة، في شهادة مؤلمة على براءة الأطفال في القطاع الذين يواجهون الموت في كل لحظة.