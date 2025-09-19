غزة تحت القصف.. الاحتلال يستخدم “روبوتات متفجرة” ويستهدف خيام النازحين ومنتظري المساعدات (شاهد)

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف ونسف مباني وأحياء مدينة غزة مع استمرار عملية الاجتياح البري.

وفجر اليوم شنت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية على منطقة تل الهوا، حسب ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر وتزامن ذلك مع قيام قوات الاحتلال بتفجير “روبوتات” ونسف عددا من منازل الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية من الحي.

وتخلف الروبوتات دمارا هائلا في المربعات السكنية التي يتعمد الجيش الإسرائيلي تفجيرها داخلها.

وفجر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة عشرات الروبوتات بهدف تسريع عمليات مسح الأحياء السكنية.

استهداف خيام النازحين منتظري المساعدات

وفي سياق متصل أعلن مستشفى السرايا الميداني بغزة وصول 6 جرحى فجر اليوم نتيجة قصف للاحتلال في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر استشهاد مواطن وإصابة عدد أخر جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد البلد القديم في مدينة دير البلح.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في منطقة الشاكوش برفح جنوبي قطاع غزة.

وكشفت مصادر للجزيرة استشهاد مواطن وإصابة عدد أخر جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة أبو صرار غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالإضافة إلى مصابون بينهم أطفال ونساء جراء سقوط قذيفة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة