غزة.. قصف إسرائيلي يمزق عائلتين بحي الصبرة ويقذف بجسدي طفلتين لمنزل مجاور (شاهد)

في مجزرة جديدة تضاف إلى سجل عملية الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال فجر اليوم منزلاً في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووجود مفقودين من عائلتي النزلي والهمص.

مراسل الجزيرة مباشر رصد تفاصيل القصف، الذي أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب أخرون معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما لا يزال عدد أكبر من المفقودين تحت الأنقاض.

جسد الطفلتان تطاير لمنزل مجاور

وفي شهادة مؤثرة، تحدث أحد أقارب الضحايا عن اللحظات الأخيرة قبيل الاستهداف، موضحا أن أفراد العائلتين كانوا نائمين عندما تعرض منزلهم للقصف فجأة حوالي الساعة الثالثة فجرا، دون سابق إنذار.

وأشار إلى أن من بين الشهداء طفلتان في التاسعة والسابعة من عمريهما، موضحا أن شدة القصف قذفت بجسدي الطفلتين إلى منزل مجاور بالإضافة إلى والدتهما التي أصيبت بجروح خطيرة وتحتاج إلى النقل لمستشفى في جنوب القطاع، مناشداً “أطباء بلا حدود” للمساعدة في نقلها.

أطفال أبرياء

وناشد شاهد العيان العالم بأسره النظر إلى ما يحدث، متسائلاً بمرارة ومشيرا إلى الأطفال الضحايا: “هذا الطفل شو عمل؟ أنا بدي العالم كله يحكي لي إذا الطفل هذا بحارب يحكي”.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر صورة الفاجعة المؤلمة من داخل مجمع الشفاء الطبي، حيث يصل العشرات من الشهداء يوميا نتيجة الغارات المستمرة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تتعمد قصف الأحياء السكنية لإرغام المدنيين على إخلاء منازلهم بقوة القصف، مما يدفع العائلات إلى النزوح المتكرر داخل القطاع.