أرقام جديدة صادمة من غزة.. استشهاد 84 أمس و53 منذ فجر اليوم (شاهد)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث وصل إلى مستشفيات القطاع 84 شهيدًا و338 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.

وفي مأساة جديدة، سجلت المستشفيات 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 370 حالة وفاة، بينهم 131 طفلًا.

تحديث المفقودين

وشمل التقرير تحديثًا جديدًا للأعداد، حيث تم إضافة 401 شهيد للإحصائية التراكمية، بعد أن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف المفقودين.

كما أظهرت الأرقام ارتفاعاً في أعداد ضحايا “لقمة العيش”، حيث بلغ عدد الشهداء الذين وصلوا المستشفيات من قصف شاحنات المساعدات 17 شهيدًا و174 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا المساعدات إلى 2,356 شهيدًا وأكثر من 17,244 إصابة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 64231 شهيدًا و 161583 إصابة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

الإبادة مستمرة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مستهدفةً مناطق سكنية ومواقع مدنية، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر استشهاد 53 مواطنا منذ فجر اليوم الخميس بينهم 8 من منتظري المساعدات في قطاع غزة منذ فجر اليوم جراء الاستهدافات الإسرائيلية.

وأفاد مراسل “الجزيرة مباشر” بأن قوات الاحتلال فجرت عدداً من المنازل في الأطراف الشمالية لحي التفاح بمدينة غزة، في إطار سياسة التدمير الممنهج التي تتبعها. وفي جنوب القطاع، وبالتحديد في الحي الياباني شرق خان يونس، وصل شهيدان وعدد من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بجوار مدرسة الحناوي.

وفي مدينة غزة أيضاً، استهدفت قوات الاحتلال خيمة ملاصقة لمجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، في منطقة مكتظة بالنازحين. كما ارتقى خمسة شهداء وسقط عدة جرحى إثر استهداف مربع سكني بمنطقة المشاهرة بحي التفاح شرقي المدينة.

وفي حي الشجاعية، تم استهداف منزل عائلة حجازي، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين.