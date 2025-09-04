اللواء واصف عريقات: “عصا موسى” تحمل دلالات سياسية وعسكرية ومعنوية قوية (فيديو)

قال الخبير العسكري اللواء واصف عريقات إن عملية “عصا موسى” التي أعلنت عنها كتائب القسام، تحمل دلالات سياسية وعسكرية ومعنوية قوية، مؤكدا أن هذه العملية هي رد مباشر على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمفاوضات ووقف إطلاق النار.

المقاومة قادرة على الرد

وأضاف عريقات في مداخلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن “الدلالة السياسية” للعملية هي رسالة إلى نتنياهو مفادها أن المقاومة الفلسطينية قوية وليست ضعيفة، وأن قبولها بالمفاوضات لم يأت من باب الضعف. أما “الدلالة العسكرية”، فهي تؤكد قدرة المقاومة على الرد رغم الإمكانيات المتواضعة والظروف الصعبة.

وأشار إلى أن العملية تحمل “دلالة معنوية” كبيرة، حيث تظهر معنويات المقاتلين الفلسطينيين العالية، وإرادتهم القوية، وهو ما يتناقض مع معنويات الجنود الإسرائيليين الذين “يصرخون ويولولون”، حسب وصفه.

وأوضح عريقات أن تمكن مقاتل فلسطيني من الوصول إلى دبابة ووضع عبوة ناسفة داخلها بعد أكثر من 699 يوما من القصف، وفي ظل سيطرة جوية كاملة وانتشار مكثف للقوات الإسرائيلية، هو “عنوان كبير لمرحلة قادمة”.

التاريخ يسجل

ونوه عريقات بأن التاريخ العسكري سيسجل أن الجندي الإسرائيلي لا يستطيع مواجهة المقاوم الفلسطيني وجها لوجه بعيدا عن أسلحة الإسناد، وأن “جيش الإبادة الجماعية” بات مطلوبا للمحاكم الدولية.

ونفّذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هجمات استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى” التي أطلقتها مؤخرا.

وأظهر تسجيل نشرته الكتائب، الأربعاء، مقاتلين وهم يطلقون قذائف الياسين 105 باتجاه دبابة ميركافا، ويضعون عبوة ناسفة على ناقة جند إسرائيلية، وسط هتاف وتكبير.