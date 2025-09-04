عمليات مشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال بمدينة غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي، استهدفت قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

قصف مقر للقيادة

وفي بيانين متتالين نشرا عبر قناتيهما الرسمية على تلغرام، أكدتا قصفهما صباح اليوم مقرا للقيادة والسيطرة التابع لجيش الاحتلال، والذي يقع داخل مدرسة الفرقان جنوب شرق حي الزيتون، وذلك باستخدام قذائف الهاون النظامي من عيار 60.

عمليات متتالية

وأمس الأربعاء بثت سرايا القدس، مشاهد مصورة توثق عملية مشتركة مع كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة (حماس)، تم خلالها استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع “إيتان” بصاروخ موجه من طراز “كورنيت” شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وأظهرت اللقطات عناصر من المقاومة وهم يستعدون لإطلاق الصاروخ وسط هتافات “الله أكبر”، وتحديد موقع الهدف بالمثلث الأحمر المقلوب، قبل أن يظهر على الشاشة لحظة إصابة الهدف بدقة، ما أدى إلى تفجير ناقلة الجند، كما تم رصد وصول مروحيات إسرائيلية إلى موقع التفجير، لنقل القتلى والجرحى من الجنود.

وتأتي هذه العملية في إطار المواجهات اليومية التي تخوضها فصائل المقاومة ضد جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث تعلن الفصائل بشكل شبه يومي عن تنفيذ عمليات “نوعية” توقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، في حين تتكتم تل أبيب على خسائرها وتفرض رقابة مشددة على المعلومات المنشورة.