إسرائيل تبدأ استهداف أبراج مدينة غزة وتهدد بـ”أبواب الجحيم”

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اعتزام جيش الاحتلال زيادة وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة، ملوحا بهجوم وشيك على مبان سكنية.

وأعلن كاتس أن جيش الاحتلال أعطى إشعارا بإخلاء مبنى شاهق الارتفاع وصفه بأنه “إرهابي” في مدينة غزة، وفق زعمه.

وقال كاتس: “ستتزايد أنشطة الجيش حتى تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع المختطفين ونزع سلاحهم أو تدميرهم”، وأضاف أن “أبواب الجحيم ستفتح في مدينة غزة”.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لتوسيع العملية العسكرية في غزة بمهاجمة مبان عدة في المدينة خلال الأيام المقبلة، مدعيا أنها تحولت إلى “بنى تحتية إرهابية”.

أسرى نتنياهو في غزة

وفي وقت سابق اليوم نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع “فيديو” للأسير الإسرائيلي غاي دلال يظهر فيه داخل سيارة تتحرك بين أنقاض المنازل المدمرة في مدينة غزة، التي تشهد هجمات إسرائيلية مكثفة.

وقال دلال في المقطع الذي تم تسجيله بتاريخ 28 أغسطس/آب الماضي “لا أصدق أنني ما زلت على قيد الحياة بعد 22 شهرا من الأسر القاسية. نحن هنا بلا طعام ولا ماء ولا كهرباء، أنا وباقي الأسرى ومليونا مواطن في غزة نعيش نفس المعاناة”.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أعلن الأربعاء أن جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من عملية “عربات غدعون” في غزة لتحقيق أهداف الحرب، مضيفا أن الجيش سيواصل ضرب مراكز ثقل (حماس) حتى “هزيمتها”.