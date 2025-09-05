مجموعات ياسر أبو شباب تقتل فلسطينيا من منتظري المساعدات شمالي رفح (شاهد)

أسفر هجوم لمجموعات تابعة لياسر أبو شباب عن استشهاد مواطن من منتظري المساعدات الإنسانية في منطقة موراغ شمالي رفح.

وقال شاهدا عيان في مقابلة خاصة مع الجزيرة مباشر إن العشرات من المجموعات التابعة لياسر أبو شباب هاجمت بطريقة عشوائية وأطلقت الرصاص على منتظري المساعدات بمنطقة موراغ شمالي رفح، مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد غير معلوم من المواطنين.

وأكد أحد الشهود أن نحو 15 سيارة جيب كانت تحمل مجموعة أبو شباب هاجمت منتظري المساعدات وحاول بعضهم الدخول في صفوف منتظري المساعدات، لكنهم قوبلوا برفض كبير فبادروا بإطلاق النيران بشكل مباشر تجاه المنتظرين وأحرقوا بعض الخيام.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل نقلت أسلحة متنوعة -تشمل بنادق “كلاشينكوف” صودرت من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، إلى “ميليشيا” فلسطينية تتعامل معها يقودها ياسر أبو شباب، الذي كان قبل الحرب منخرطا في تجارة المخدرات وجرائم التهريب.