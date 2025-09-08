بالذكاء الاصطناعي.. هكذا غيبت الإبادة مشاهد الدراسة في غزة للعام الثالث (شاهد)

سلطت وحدة الذكاء الاصطناعي في الجزيرة مباشر الضوء على حرمان مئات الآلاف من الطلاب في غزة من التعليم للعام الثالث على التوالي.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، كشف الأربعاء الماضي أن أكثر من 785 ألف طالب و25 ألف معلم قد حُرموا من بدء عام دراسي جديد للعام الثالث على التوالي، وذلك بسبب “الإبادة التعليمية والثقافية” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

تضرر 95% من المدارس

وأشار المكتب إلى أن الأضرار شملت أكثر من 95% من مدارس القطاع، إذ تحتاج أكثر من 90% من المباني المدرسية إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي. وأوضح أن 662 مبنى مدرسيًا، أي نحو 80% من إجمالي المدارس، تعرضت لضربات مباشرة، بينما تم تصنيف 116 مدرسة أخرى باعتبارها “متضررة”.

وشدد البيان على أن 163 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية قد دُمِّرت بالكامل، وتضررت 388 مؤسسة تعليمية بشكل جزئي. وكانت محافظتا شمال غزة ورفح الأكثر تضررًا، بنسبة تزيد عن 95%.

استشهاد آلاف الطلاب والمعلمين

وأضاف البيان أن الاستهداف لم يقتصر على المباني، بل طال الكوادر التعليمية والطلاب، حيث استشهد 13,500 طالب، و830 معلمًا، و193 من الأكاديميين والعلماء.

واعتبر المكتب الإعلامي أن هذه الجرائم “تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الطفل”. ودعا المجتمع الدولي إلى “التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها”.