جمهور الجزيرة مباشر يدين هجوم أنقرة ويتضامن مع تركيا (فيديو)

أسفر الهجوم عن إصابة عنصرين من قوات الأمن بجروح طفيفة.

أدان جمهور قناة الجزيرة مباشر الهجوم الذي وقع، صباح اليوم الأحد، أمام وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.

وقال مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر إن من حق تركيا التصرف دفاعًا عن استقرارها ومصلحة شعبها.

وأعرب مشاركون عن اعتقادهم بأنه تم التخطيط لهذا الهجوم ضمن عملية من جهات خارجية من أجل “تحطيم دول الشرق الأوسط”.

وتساءل مشاركون عن سبب هذا الهجوم، مؤكدين رفضهم التام لأي هجمات “إرهابية” في أي مكان.