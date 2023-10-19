مؤثرون وصناع محتوى يتضامنون مع سكان غزة في وجه القصف الإسرائيلي (فيديو)

تضامن مؤثرون ونشطاء وصناع محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي أدى لاستشهاد أكثر من 3800 حتى الآن أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأدان النشطاء في مقاطع مصورة أرسلوها للجزيرة مباشر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين، مطالبين بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق المدنيين.

وانتقد مشاركون “النفاق والشعارات الزائفة التي ترفعها الدول الغربية”.