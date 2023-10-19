مؤثرون وصناع محتوى يتضامنون مع سكان غزة في وجه القصف الإسرائيلي (فيديو)
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19/10/2023
تضامن مؤثرون ونشطاء وصناع محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي أدى لاستشهاد اكثر من 3800 حتى الآن أغلبهم من الأطفال والنساء.
وأدان النشطاء في مقاطع مصورة أرسلوها للجزيرة مباشر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين، مطالبين بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق المدنيين.
وانتقد مشاركون “النفاق والشعارات الزائفة التي ترفعها الدول الغربية”.
المصدر : الجزيرة مباشر