مؤثرون وناشطون يدينون مجزرة مستشفى المعمداني واستمرار العدوان على غزة (فيديو)

أدان مؤثرون وناشطون وصناع محتوى على مواقع التواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، الذي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء والمرضى.

وأعرب الناشطون في مقاطع مصورة أرسلوها للجزيرة مباشر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مخلّفا وراءه أكثر من 3800 شهيد و12 ألف جريح حتى كتابة هذه السطور.

وطالبوا الشعوب العربية بالضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف أكثر جدية لوقف العدوان على المدنيين في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، منتقدين الموقف العربي “المتخاذل” تجاه ما يجرى من قصف واستهداف للمدنيين في غزة.